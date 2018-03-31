Genelkurmay Başkanı Operasyon Bölgesinde

Birlikleri denetlemek üzere kuvvet komutanları ile birlikte Elazığ'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, daha sonra 8. Kolordu Komutanlığından helikopterle Tunceli'ye geçti. Akar, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgeyi de havadan inceledi.