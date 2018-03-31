Genelkurmay Başkanı Operasyon Bölgesinde

Birlikleri denetlemek üzere kuvvet komutanları ile birlikte Elazığ'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, daha sonra 8. Kolordu Komutanlığından helikopterle Tunceli'ye geçti.

Genelkurmay Başkanı Operasyon Bölgesinde

Birlikleri denetlemek üzere kuvvet komutanları ile birlikte Elazığ'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, daha sonra 8. Kolordu Komutanlığından helikopterle Tunceli'ye geçti. Akar, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgeyi de havadan inceledi.

Kaynak: Dunya.com

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