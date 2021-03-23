Genelkurmay Başkanı kimdir? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler kimdir?

9 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millî Savunma Bakanı olarak atanması sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmiştir. Genelkurmay Başkanı kimdir? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Orgeneral Yaşar Güler nereli, hayatı ve biyografisi nedir?

9 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millî Savunma Bakanı olarak atanması sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Genelkurmay Başkanı kimdir? Türk asker ve 30. TSK Genelkurmay Başkanı olanOrgeneral Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Orgeneral Yaşar Güler nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GENELKURMAY BAŞKANI KİMDİR?

Yaşar Güler (d. 1954, Ardahan), Türk asker ve 30. TSK Genelkurmay Başkanıdır.

ORGENERAL YAŞAR GÜLER ASKERİ HAYATI

1974 yılında Kara Harp Okulundan Muhabere Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1984 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1986 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay Subay olarak çeşitli karargâhlarda plan subaylığı ve şube müdürlüğü görevlerini yürüttü. Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, Başbakanlık Askerî Danışmanlığı'nda Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığında (Napoli/İtalya) Muhabere Başkan Yardımcılığı, TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla 10. Piyade Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay MEBS Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi ederek sırasıyla MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini icra etti. 2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla MSB Harita Genel Komutanlığı, 4. Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yaptı. 2013 yılında Orgeneral rütbesine terfi ederek Genelkurmay II. Başkanlığı'na atandı. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sonrası, 28 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen Yüksek Askerî Şûra toplantısında alınan karar uyarınca Jandarma Genel Komutanlığı görevine getirildi. 2 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen Yüksek Askerî Şûra toplantısında alınan kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi.

9 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millî Savunma Bakanı olarak atanması sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.

ASKERİ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece Genelkurmay Başkanlığında bulunan Yaşar Güler'in makam odasına giren darbeci askerler kendisini derdest edip ellerini arkadan bağladı, kafasına ise gözlerini kapatacak şekilde bere geçirdi. Derdest eden askerler arasında emir subayı Mehmet Akkurt da vardı. Güler; Akkurt'un kendisine alaycı bir tavırla "Komutanım merak etmeyin bu bir tatbikat" dediğini ifade etmektedir. Daha sonra bir helikopter vasıtasıyla zorla Akıncı Hava Üssü'ne götürüldü.

ÖZEL HAYATI

Aslen Bayburt'ludur. Demet Güler ile evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.