Genelkurmay Başkanı Güler, SACEUR Wolters ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Güler, SACEUR Wolters ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Güler, SACEUR Wolters ile görüştü
12.08.2020 21:18 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:23

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi. 

 


Kaynak: DHA

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