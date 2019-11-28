Genelkurmay Başkanı Güler, Rusyalı mekvidaşıyla görüştü

28.11.2019 19:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:13

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: DHA