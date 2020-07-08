Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alınmıştır" denildi.

Haner: ANKARA, -

Kaynak: DHA