Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

13.02.2020 23:09 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:09

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib ve güncel konular ele alındı.

Haber: Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,

Kaynak: DHA