Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

13.02.2020 23:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:05
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib ve güncel konuların ele alındığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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