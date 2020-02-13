Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

13.02.2020 23:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:05

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib ve güncel konuların ele alındığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA