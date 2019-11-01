Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

01.11.2019 11:49
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

Kaynak: DHA
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