Genelkurmay Başkanı Güler, Pakistanlı mevkidaşı Raza ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Güler, Pakistanlı mevkidaşı Raza ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Genelkurmay Başkanı Güler, Pakistanlı mevkidaşı Raza ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ile bir araya geldi. Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Raza, askeri tören ile karşılandı.

Konuya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı askeri törenle karşıladı. Orgeneral Yaşar Güler tarafından törenle Orgeneral Nadeem Raza'ya TSK Liyakat Nişanı tevcih edildi. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Genelkurmay Başkanı Güler, Pakistanlı mevkidaşı Raza ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Güler, Pakistanlı mevkidaşı Raza ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Güler, Pakistanlı mevkidaşı Raza ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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