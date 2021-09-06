Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i ağırladı

Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60'ı asgari ücret kazanmıyor
Son Dakika | Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60'ı asgari ücret kazanmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (3)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Yaşar Güler Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cristiano Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 16:50:25. #1.16#

title