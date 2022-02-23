Genelkurmay Başkanı Güler, Macar mevkidaşı Ruszin-Szendi ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Macaristan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Romulusz Ruszin-Szendi ile güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.