Genelkurmay Başkanı Güler, Macar mevkidaşı Ruszin-Szendi ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Macaristan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Romulusz Ruszin-Szendi ile güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Macaristan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Romulusz Ruszin-Szendi ile güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü.
Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
AA / Sarp Özer - Güncel