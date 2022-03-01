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Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Hamad Al-Nabet'i askeri törenle karşılayarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Hamad Al-Nabet'i askeri törenle karşılayarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Hamad Al-Nabet'i askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)

Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Genel Kurmay, Yaşar Güler, Pilot, Katar, Politika, Güncel, Haberler

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