Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Hamad Al-Nabet'i ile görüştü.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Hamad Al-Nabet'i ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Hamad Al-Nabet'i askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında görüşme gerçekleştirdi.