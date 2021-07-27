Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere ve İtalya mevkidaşları ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere ve İtalya mevkidaşları ile telekonferans yöntemiyle görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere ve İtalya mevkidaşları ile telekonferans yöntemiyle görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Enzo Veccıarellı ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
(Musa Erdoğan/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı