Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Carter ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
20.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:44
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel konular ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İHA