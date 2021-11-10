Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusyalı mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
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