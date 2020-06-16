Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.
16.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:55
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler ile Wolters, görüşmede güncel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: AA