Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler ile Wolters, görüşmede güncel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA