Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü
16.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:55

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler ile Wolters, görüşmede güncel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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