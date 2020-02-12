Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

12.02.2020 21:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:36

TÜRK Silah Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alınmıştır" denildi.

Habar: Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: DHA