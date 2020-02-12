Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü
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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

12.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:44
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Afganistan ve güncel konular ele alındı.

Kaynak: AA
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