Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

28.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:38
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral , ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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