Genelkurmay Başkanı Başkanı Güler, İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla görüştü
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Genelkurmay Başkanı Başkanı Güler, İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Başkanı Güler, İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere ve İtalya Genelkurmay Başkanları ile görüştü.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere ve İtalya Genelkurmay Başkanları ile görüştü.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile telekonferans görüşmesi yaparak, güncel gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Enzo Vecciarelli ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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