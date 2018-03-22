Genelkurmay Başkanı Akar Suriye Sınırında

Genelkurmay Başkanı Akar Suriye Sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis'te sınır birliklerini denetledi.

Genelkurmay Başkanı Akar Suriye Sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis'te sınır birliklerini denetledi.


Orgeneral Akar, beraberindeki askeri heyetle sınır birliklerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Öncüpınar Gümrük Kapısı yakındaki birlikleri denetleyen Akar, bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

Akar, buradaki incelemenin ardından beraberindekilerle helikopterle Gaziantep'in İslahiye ilçesine hareket etti.

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