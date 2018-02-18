Genelkurmay Başkanı Akar sınır birliklerini denetledi

KİLİS (İHA)- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Kilis ve Hatay Bölgelerinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.