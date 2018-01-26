Genelkurmay Başkanı Akar, Şanlıurfa'da Sınır Birliklerini Denetliyor!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'da sınır birliklerini denetliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Irak sınırına kadar tüm terör unsurlarını temizleyeceğiz!" sözünün ardından Org. Akar'ın Şanlıurfa'ya düzenlediği ziyaret akıllara Suriye'de Fırat'ın doğusunda yer alan terör unsurlarına karşı operasyon mu başlıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

"2'NCİ OPERASYON MU BAŞLATILACAK?"

Şanlıurfa'nın karşısında terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın kontrolündeki Kobani ve Tel Abyad bölgeleri bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Şanlıurfa'daki sınır birliklerini ziyarete gitmesi Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonunun başlamasının ardından, "Kobani , Resulayn ve Tel Abyad'daki terör unsurlarına karşı da bir operasyon mu başlatılacak?" sorusunu akıllara getirdi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Irak sınırına kadar tüm terör unsurlarını temizleyeceğiz!" diyerek Fırat'ın doğusundaki PYD/PKK unsurlarına karşı operasyon başlatılacağı sinyalini vermişti.