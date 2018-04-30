Genelkurmay Başkanı Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Azizov ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Azizov ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Abdulsalom Azizov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Azizov ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Abdulsalom Azizov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Özbekistan Savunma Bakanı Azizov ile görüşen Orgeneral Akar'ın, ayrıca Özbekistan Silahlı Kuvvetler Akademisini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

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