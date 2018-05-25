Genelkurmay Başkanı Akar Kuvvet Komutanları ile Birlikte Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'da. Akar'a Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri Kokmutanlarının da eşlik ettiği aktarıldı.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akar kuvvet komutanları ile birlikte Hatay'a gitti.

SINIR BİRLİKLERİNDE İNCELEME YAPACAKLAR

Hatay Havalimanı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile gelen Orgenaral Akar, askeri yetkililer tarafından karşılandı. Kent merkezine geçen komutanların sınır birliklerinde inceleme yapacağı bildirildi.