Genelkurmay Başkanı Akar, Hakkari'de İncelemelerde Bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki birlik, karakol ve karargahlarda incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçesine gitti.

Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri ile Derecik beldesindeki birlik, karakol ve karargahlarda denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanlarından devam eden terörle mücadeleye ilişkin bilgi aldı.

Komutanlara gerekli direktifleri veren Orgeneral Akar, ülkenin, milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden hain bölücü terör örgütü yapılanmasının bertaraf edilmesi için operasyonlara aralıksız devam edildiğini belirtti.

Akar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve diğer güvenlik güçlerinin omuz omuza, tek yürek halinde, yaz kış, gece gündüz demeden çetin arazi koşularına aldırmadan büyük bir özveriyle verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini kaydetti.

Etkin şekilde yürütülen operasyonlar sonucunda son dönemde bölgede, sınırlarda ve mücavir alanlarda bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini ifade eden Akar, kutsal mücadelenin ülkenin, milletin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bu uğurda şehit ve gazi olan kahraman silah arkadaşlarının tek bir damla kanının dahi yerde kalmayacağına işaret eden Akar, terörle mücadele harekatına katılan kahraman ve fedakar tüm personeli harekatın başarılı bir şekilde yürütülmesinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kutladı.