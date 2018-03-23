Genelkurmay Başkanı Akar 'Çatı' Davasında İfade Verdi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili "çatı" davasında dün "katılan" sıfatıyla ifade veren Genelkurmay Başkanı Akar, "Tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım" dedi.

Genelkurmay Başkanı Akar 'Çatı' Davasında İfade Verdi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili "çatı" davasında dün "katılan" sıfatıyla ifade veren Genelkurmay Başkanı Akar, "Tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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