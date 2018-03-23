Genelkurmay Başkanı Akar 'Çatı' Davasında İfade Verdi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili "çatı" davasında dün "katılan" sıfatıyla ifade veren Genelkurmay Başkanı Akar, "Tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım" dedi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili "çatı" davasında dün "katılan" sıfatıyla ifade veren Genelkurmay Başkanı Akar, "Tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım" dedi.
Kaynak: Dunya.com