Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri,... Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak. Kaynak: AA