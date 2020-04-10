Genelgeye göre daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen... Genelgeye göre daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacak.

Genelgeye göre daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacak. - ANKARA Kaynak: İHA