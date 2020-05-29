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Genelgeden ismi çıkmayan düğün sektörü kara kara düşünüyor

Genelgeden ismi çıkmayan düğün sektörü kara kara düşünüyor Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay: "Devletimizin koyacağı tüm kurallara uyacağız" "Sektörümüzün acilen 1 Haziran veya 15 Haziran tarihleri arasında açılma talebimiz var.

29.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:15

Genelgeden ismi çıkmayan düğün sektörü kara kara düşünüyor

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay:

"Devletimizin koyacağı tüm kurallara uyacağız"

"Sektörümüzün acilen 1 Haziran veya 15 Haziran tarihleri arasında açılma talebimiz var.

ANTALYA - Pandemi sürecinden sonra 90 gündür faaliyet gösteremeyen Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ), Cumhurbaşkanlığı'na 10 maddenin yer aldığı öneri mektubu gönderdi. Salonları açamadıkları için kara kara düşünen sektör temsilcileri tarafından hazırlanan öneri mektubunda, düğün sektörünün 1-15 Haziran tarihleri arasında açılma talebi olduğu belirtilerek, sektör esnafının mağduriyeti maddeler halinde anlatıldı.

DÜSOİŞ, hazırladığı öneri mektubunu bugün PTT aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına gönderdi. DÜSOİŞ Genel Başkanı Barış Ay da, düzenlediği basın toplantısında öneri mektubunun detaylarını ve esnafın pandemi dönemindeki sürecini anlattı.

"Çok mağduruz"

Ay, "Dünkü genelgede ismimiz çıkmadı. Cumhurbaşkanımıza öneri mektubumuzu ilettik bugün postaya verdik. Talep mektubumuzda kısaca bahsettik. Sektörümüzün problemlerini anlattık. Bu şekilde devam ederse kaçak düğünlerin olacağından bahsettik. Büyük illerde hemen hemen kısıtlama kalktı. Kaçak düğünler olabilir. Bizim düğün salonlarımızda düğün yapılırsa bizler her şeyi kontrol altına alacağız. Ateşler ölçülecek, maskeler verilecek, sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Pandemi kurulunun, bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın, valiliklerin istekleri varsa yerine getireceğiz. Bizler kurallar dahilinde çalışan firmalarımız. Düğün saloncuları gerçekten çok mağdur. Bağlı sektörler de bizim yüzümüzden mağdur oldu" dedi.

En önemli sıkıntılarının biriken kiralar ve günü gelen çekler olduğunu kaydeden Ay, "Önümüzde yine ödeme zamanı gelecek olan kredilerimiz var. Gerçekten mağduruz. Bu konuda hükümetimizden destek bekliyoruz. Bizlerin açılış sürecinin bir an önce belirlenmesini, gelin damat adaylarının, saloncuların kendilerine yön verebilmesi lazım. Bu yönde hükümetimizin yardımlarını esirgemeyeceğinden eminim" diye konuştu.

"1-15 Haziran tarihleri arasında açılma talebimiz"

Öneri mektubuna değinen Barış Ay, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanlığımıza sunduğumuz talep mektubunda mücbir sebeple kapatılan esnafa, saloncularımıza, organizasyonculara, nakdi yardım talebimiz var. Salgın süresi boyunca hizmetlerde kullandığımız yiyecek ve İçeceklerde ÖTV'nin kaldırılması var. Salgın döneminde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ertelenmesini talep ediyoruz. Mücbir sebeple kapalı olan esnafımızdan tabela vergisi, KDV, çevre temizlik vergisi ve işgal vergisi gibi ödemelerin alınmamasın, vergi, SSK, BAĞKUR prim borçlarının 1 yıl ötelenmesi bu dönemde esnafın kapalı olduğu dönemde kira desteği talebi var. Sektörümüzün acilen 1 Haziran veya 15 Haziran tarihleri arasında açılma talebimiz var. Devletimizin koyacağı tüm kurallara uyacağız.

Genelgeden ismi çıkmayan düğün sektörü kara kara düşünüyor

Kaynak: İHA

Manşet

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