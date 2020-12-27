Genelgede, kontrolsüz şekilde bir araya gelinmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu belirtildi
27.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:23
Genelgede, kontrolsüz şekilde bir araya gelinmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu belirtildi.
Genelgede, kontrolsüz şekilde bir araya gelinmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu belirtildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten