Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü - Haber
İçişleri Bakanlığı, Karabük

Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü

Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü Karabük'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele bakımından İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge kapsamında toplu taşıma araçları kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.

24.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:59
Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü

Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü

KARABÜK - Karabük'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele bakımından İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge kapsamında toplu taşıma araçları kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi. Genelge kapsamında Karabük'te şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüsler koltuk mesafelerini koruyarak yolcularını taşıyor.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü Oğuzhan Şerefler, araçlarının 15 ve 16 kişilik olduğunda genelge doğrultusunda 7-8 kişiden sonra yolcu almadıklarını söyledi.

Yolcuların da kendilerine anlayış göstermesini kaydeden Şerefler, "Yolcularımız da mağdur oluyor, bizlere de tepki gösteriyorlar. Bize onların da anlayış göstermesini istiyoruz. Çünkü biz de mağduruz akşam cep harçlığımızı bırakın mazotumuzu alamıyoruz şu anda. İnşallah bu işler düzelir. Korona virüs dünyayı kasıp kavuruyor. Karabük'te dışarı çıkmakta zorunluluğu olan insanlar işlerine giderken çıkıyorlar. Minibüs, otobüs kullanmak zorundalar. Onunla ilgili de bir genelge yayınlandı. 7-8 kişiden yukarıya minibüsler yolcu alamıyor. Amcalarımıza, teyzelerimize de söylüyoruz. Sizleri almamız yasak diyoruz. Otobüsler de, minibüsler de almıyor 65 yaş üzerini. Gerekli olmadıkça evlerinde kalmalarını istiyoruz. Biz de aynı şekilde, işimiz bittiği zaman direkt eve gidiyoruz" dedi.

Yolculardan Aydoğan Çalışkan, sağlık açısından uygulamanın önemli olduğunu söyleyerek, "Bu şekilde 7 kişi ile araç gidip gelecek. Sonuçta salgın hastalık devam ediyor. Benim şahsi kanaatim 15 - 20 gün sokağa çıkma yasağının gelmesi, bu hastalığın bu süre zarfında yok edilip insanların işlerine dönmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde zabıta ekipleri otobüs firmalarını gezerek 65 yaş üzeri yolcuları almamaları konusunda gerekli tebligatları yaptılar. Ayrıca diğer yandan korona virüs ile mücadele kapsamında terminalde bulunan dezenfekte kutuları yeniden dolduruldu.

Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi Haber
Türkiye'de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haber
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haber
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu Haber
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller Haber
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir Haber
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti
Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi
Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Mustafa Destici Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Seren Serengil Olga Kurylenko
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Radamel Falcao Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Türk Polis Beşiktaş
Şu an buradasınız: Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 22:23:59. #1.15#
title