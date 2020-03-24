Genelge sonrası market denetimleri Genelge sonrası market denetimleri Belediye ekipleri marketleri denetledi İçişleri Bakanlığı, valiliklere Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlere ilişkin ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge sonrası market denetimleri

Belediye ekipleri marketleri denetledi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, valiliklere Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlere ilişkin ek bir genelge daha gönderdi. Altındağ Belediyesi, genelgenin ardından ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre; tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) 10'da biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler, aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini hatırlatacak ve market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asacak.

Altındağ Belediyesi, bu genelge kapsamında ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde müşteri sayısını, sosyal mesafe tedbirlerine uyulup uyulmadığını, tedbir afişi asılıp asılmadığını kontrol etti. Ekipler ayrıca, hijyen kurallarına ilişkin kontroller de yaptı.

Altındağ'da 7/24 denetim

Altındağ Belediyesi Zabıta Memuru Oğuzhan Çağlayan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile ilgili olarak market sahiplerini bilgilendirdiklerini söyledi. Çağlayan, genelge ile marketlerde her 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri girişinin olacağının altını çizdi.

Denetimler hakkında bilgiler veren Çağlayan, "İçeriye girdiğimizde ilk baktığımız şey evraklar. İşyeri açma, çalıştırma ruhsatı. Örneğin; bu marketin ruhsatındaki metrekaresi 200 metrekare. 10 metrekareye bir kişi düşüyor demiştik. Bu iş yeri 200 metrekareye 20 kişi alabilir" dedi. Çağlayan, müşteri arasındaki mesafenin de en az 1,5 metre olması gerektiğini de kaydetti.

Çağlayan, "İşyeri yetkililerine ve çalışanlarına bu konu hakkında yazılı tebligat yaptık, sözlü tebligat yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şu an Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde 8 ekibimiz var. Yaklaşık 200 marketimiz var. 200 marketimiz sürekli denetlenecek ve bunun takibi yapılacak" diyen Çağlayan, denetimlerin 7 gün 24 saat devam edeceğini söyledi.

Vatandaşlara seslenen Çağlayan, "İhtiyaçları olmaları halinde 444 39 19, 112, 155 ve 156 numaralı telefonları aramalarını rica ediyoruz" dedi.

Marketleri denetleyen ekipler, genelgeye ve kurallara uymayan marketlerle ilgili işlem başlattı ve ceza kesti. Ekipler, genelge kapsamındaki talimatları yerine getiren market yetkililerini ise tebrik etti.

Kaynak: İHA