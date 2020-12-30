'Genelge beni bağlamaz' diyen dönerciye 24'üncü ceza
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'Genelge beni bağlamaz' diyen dönerciye 24'üncü ceza

30.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:46
'Genelge beni bağlamaz' diyen dönerciye 24'üncü ceza

'Genelge beni bağlamaz' diyen dönerciye 24'üncü cezaZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken döner dükkanına müşteri almaya devam eden Erkan Cinbir (39), aldığı cezalara itiraz için gittiği adliyede maske takmayınca 24'üncü kez...

'Genelge beni bağlamaz' diyen dönerciye 24'üncü ceza

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken döner dükkanına müşteri almaya devam eden Erkan Cinbir (39), aldığı cezalara itiraz için gittiği adliyede maske takmayınca 24'üncü kez ceza yazıldı.Çaycuma ilçe merkezinde döner ve tantuni sattığı restoranında koronavirüs tedbirlerine uymayarak müşterilerine yemek servisi yapmaya devam eden Erkan Cinbir, daha önce 23 kez ceza aldı. Ceza kesmek için iş yerine gelen polis ve zabıta ekiplerini cep telefonuyla kayıt altına alıp 'genelge beni bağlamaz' diyen Cinbir, sosyal medyada tepki gördü.

İş yerinin girişine, 'Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz' yazısını da indirmeyen Cinbir, kesilen cezalara itiraz etmek için Çaycuma Adliyesi'ne gitti. Maske takmadan adliyeye giren Cinbir, çıkışta polis ekiplerince karakola götürüldü. Cinbir hakkında maske takmadığı gerekçesiyle tutanak tutuldu. 24'üncü cezasını alan Cinbir, cezaların yasal dayanağı olmadığını iddia etti. Mücadelesine devam edeceğini ifade eden Cinbir, "Adliyeden çıktık ve bu süreçte polislerle karşılaştık. Maskeyle ilgili karakola götürdüler. 24'üncü cezamızı da yemiş olduk. Suç duyurusunda bulundum" dedi. Cinbir, maske takmamaya da devam edeceğini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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