Genelevden Şehrin Takımına Şampiyonluk Sözü! Tüm Takımı Tesislerinde Ücretsiz Ağırlayacaklar
ABD'nin Las Vegas şehrinde hizmet veren genelev, Ulusal Hokey Ligi NHL'de mücadele eden Vegas Golden Knights'ın şampiyon olması halinde, tüm takımı tesislerinde ücretsiz ağırlama sözü verdi.
Las Vegas genelevi, şehrin takımı Vegas Golden Knights'a (Vegas Altın Şövalyeleri), ulusal buz hokeyi ligi NHL'i kazanıp Stanley Cup'ı müzelerine götürmeleri durumunda büyük bir ödül vadetti. Buna göre Golden Knights şampiyon olursa tüm takıma sınırsız bir cinsel ilişki partisi düzenleyecekler.
TÜM TAKIMI ÜCRETSİZ AĞIRLAYACAKLAR
VIP konuk deneyimi ile tüm takımı ücretsiz olarak ağırlama sözü veren Las Vegas genelevi, yasal cinsel ilişki tesislerinin kapılarını şampiyonluk kutlamaları için sonuna dek açacak.
TEŞEKKÜR ETME ŞANSI
Genelev bu durumu, şehrin buz hokeyi takımının işlerine getirdiği müşteri artışı nedeniyle onlara teşekkür etme şansı olarak da görüyor.
"ONLAR KAZANIRSA HEPİMİZ KAZANIRIZ"
Genelevin sahibi Dena isimli kadın, "Onlar kazanırsa hepimiz kazanırız, takımıza buradan bir zafer kutlaması sunmak onlar için yapaileceğimiz en küçük şey" dedi. Dena, partide iki düzine kadının oyunculara eşlik edeceğini de sözlerine ekledi.
Kızların takımı sevdiğini ve onlara şampiyonluğu kazandırmak için böyle bir teşvik sunarak motivasyonlarını artırmak istediklerini söyleyen Dena, tüm oyunculara ücretsiz hizmet sunmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.
-
oylar iyi partiyeCevap Yaz 13 17 Yayından Kaldır
-
Taraftar olarak benim kupayı da kaldırsalar keşke...Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
-
Nedense dindar geçinen, İslami yorum yapanlar, cehennemden bahsedenler bu tür haberlerin baş müdavimleri. İçleri başka dışları başka. Kendi ülkemizde yaşanan pislikleri temizleyebildik miki okyanus ötesine öfke kusuyoruz. Orda hiç değilse her şey karşılıklı rıza ile gerçekleşiyor..Cevap Yaz 15 1 Yayından KaldırKERAMİ: ANlaşılam haberi sonuna kadar okudun :)4 3 Yayından KaldırSENİNDE İÇİNDE : Seninde içinde birşeyler varki bu haberin altindasin3 6 Yayından Kaldır