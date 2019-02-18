Genelevde Çalışıyordu! Nasıl Deaş Gelini Oldu?

BOCHUMLU 26 yaşındaki Derya Ö., genç yaşta okulda ve aile içinde büyük sıkıntılar yaşadı. Kurtuluşu, tanıştığı motor çetesi 'Cehennem Melekleri'nin liderinde aradı ancak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Güvendiği adam onu genelevlerde çalıştırmaya başladı. Fuhuştan kurtulmak için arayış içine girdiği sırada, 2014'te, Facebook üzerinden din değiştirip Müslüman olan Alman Mario S. ile tanıştı ve evlendi. Selefi olan Mairo S., Derya Ö. ile birlikte terör örgütü DEAŞ cephesinde savaşmak üzere aynı yıl Türkiye üzerinden Suriye'ye geçti. Suriye'de eşinin askeri üniformalar giydiğini ve DEAŞ adına savaştığını belirten Derya Ö., "Mario'yu ilk kez askeri üniforma ve silahlı gördüm. Suriye'de ilk gecemizde işkence yapılan bir depoda kaldık. Duvarlarda idam için kullanılan zincirler vardı. Yerler ve duvarlar kanlıydı" dedi. Suriye'de DEAŞ'ın elinde olan bölgelerde kara çarşaf giyen Derya Ö., Rakka'da erkeklerle birlikte silahlı eğitim de aldı. 2015'te Mario S. ile Irak'a geçti. Burada bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

BELÇİKALI TERÖRİSTİN İKİNCİ KARISI OLDU

Maio S. ile bir süre sonra geçimsizlik yaşadı. Almanya'dan kaçıp DEAŞ cephesine katılan tanınmış rapçi Deso Dogg'dan evlenme teklifi aldı: "Deso Dogg, Suriye'de sürekli bizim evimize geliyordu. Onun yanında kadınların söz hakkı olmadığı ve verdiği sözlerde durmadığı için bana yaptığı evlenme teklifini kabul etmedim. Benim bir arkadaşım vardı. Belçikalı biriyle evliydi. Bana, kocasının ikinci eşi olmamı önerdi."

Öneriyi kabul eden Derya, tekrar Suriye'ye döndü. DEAŞ'ın Belçikalı liderlerinden Abu Salahuddin ile evlendi. Yeni eşi insansız hava aracıyla vurulup öldürünce bu kez eski kocası Mario S.'ye geri döndü. Mario S.'den yine silahlı eğitim aldı. Tabanca, kalaşnikof ve M16 silahlarını kullanmasını öğrendi. DEAŞ adına canlı bomba olması istendi. Ancak o, eylemi yapmak yerine pişman olup Almanya'ya geri döndü. Alman vatandaşı Derya Ö., geçtiğimiz kasım ayında Federal Savcılığın emriyle Bochum'da sokakta yürürken yakalandı. İlk sorgusundan sonra tutuklanıp cezaevine konuldu. Derya Ö. ile birlikte Almanya'da DEAŞ üyesi olmaktan tutuklu kadın sayısı beş. Derya Ö., terör örgütü üyesi olmak ve ilahlı eğitim almakla suçlanıyor.