CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak
Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Kayyum atanan ilçeyi karıştıran iddia! Jet yalanlama geldi

Zonguldak'ta Mezgit Fiyatları 100 Liraya Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta balıkçıların sezon sonuna yaklaşırken mezgit fiyatları 100 liraya geriledi. Balıkçı Oktay Ertürk, tüketicilere uygun fiyatlarla balık satmaya devam ettiklerini belirtti.

Zonguldak'ta mezgitin kilosu 100 liraya geriledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta balıkçı esnafı Oktay Ertürk, sezonun son günlerine yaklaşırken balık fiyatlarında düşüş yaşandığını belirtti. Ertürk, bolluk nedeniyle mezgiti 100 liradan sattıklarını ifade etti.

Balıkçı Ertürk, mezgit avının devam ettiğini ve kilosunun 100 liraya kadar düştüğünü söyleyerek, "Yine uygun fiyatlı. Tirsiyi 70 liradan, istavriti ise 150 liradan satıyoruz. Mezgitte şu anda ucuzluk var. Bu durum bir 10-15 gün daha devam edecek ve ardından sezon kapanacak" dedi.

"Sezonu uygun fiyatlarla kapatacağız"

Bu yılki sezonu uygun fiyatlarla kapattıklarını belirten Ertürk, "Bu seneki sezonda buna da şükür diyoruz. Halka bedava balık yedirdik, seneye de uygun balık yedireceğiz" ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, sezonun son günlerinde vatandaşların uygun fiyatlardan balık alabilmesi için fırsatı değerlendirmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title