Zonguldak'ta 19 Mayıs Coşkusu

Zonguldak'ta 19 Mayıs Coşkusu
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Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Gençlik yürüyüşü, çelenk sunumu ve çeşitli etkinliklerle dolu bir gün geçirildi.

Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu yaşandı

ZONGULDAK - Zonguldak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

Kutlamalar, saat 09.40'ta Madenci Anıtı önünden başlayan Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Türk bayrakları ve bando takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, Valilik binası önünde sona erdi. Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Törene; siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda devam eden kutlamalarda, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu törene katılanların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Halil Hacı günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Hacı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kutlu günü gençlerimize armağan ederek ülkemizin geleceğini gençlerimize armağan etmiştir" dedi.

Öğrenciler tarafından "Gençliğe Hitabe" ve "Gençliğin Ata'ya Cevabı" gençler tarafından okundu. Ardından halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunması stadyumu renklendirdi. Törende jimnastik, karate gösterileri sergilendi. Tören, stantların gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Genel
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