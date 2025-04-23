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Zeytinburnu'nda Deprem Anında Balkondan Atlayan Genç Arabanın Üzerine Düştü

Zeytinburnu'nda Deprem Anında Balkondan Atlayan Genç Arabanın Üzerine Düştü
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İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında balkondan atlayan 17 yaşındaki genç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Genç, refleks sonucu atladığını ve iyi ki arabanın üzerine düştüğünü belirtti.

Zeytinburnu'nda deprem esnasında balkondan atlayan genç arabanın üzerine düştü... O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem esnasında Zeytinburnu'nda balkondan aşağıya atladı. 17 yaşındaki gencin arabanın üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul ardı ardına yaşanan depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre megakentte en büyüğü 6.2 olmak üzere toplam 51 sarsıntı meydana geldi. Deprem anında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde bir kişi, yaşadığı binanın balkonundan aşağıya atladı. Balkondan atlayan 17 yaşındaki genç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Balkondan aşağıya atlayan gencin otomobilin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arabanın üzerine düşen gencin daha sonra indiği ve sekerek karşıya geçtiği görülüyor.

Deprem esnasında balkondan aşağıya atlayan Ali A., "O sırada online ders görüyordum. Ayağım zaten kırıktı. Evde kimin olup olmadığını bilmiyordum. O esnada refleks ile atladım. İyi ki arabanın üzerine düştüm. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Komşunun arabasının üzerine düşmüşüm. Sonra da kendimi hastanede buldum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Genel
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