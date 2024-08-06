Yüksekova'da ILS Cihazının Kurulumu İçin Çalışmalara Başlandı

Yüksekova'da ILS Cihazının Kurulumu İçin Çalışmalara Başlandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda ILS cihazının kurulumu için çalışmalara başlandı. İnanlı Mahallesi'nde 170 dönüm arazi üzerinde kurulacak cihaz için 2000 metre perde duvar örülecek. İnşaat süreci kasım ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yüksekova'da ILS cihazının kurulumu için çalışmalara başlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanında ILS cihazının kurulumu için çalışmalara başlandı.

İnanlı Mahallesi'nde 170 dönüm arazi üzerinde kurulacak cihaz için 2000 metre perde duvar örülecek. 170 dönüm alan üzerinde çalışmalara başlayan firma yetkilileri, inşaat sürecini kasım ayına kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. ILS cihazının kurulumuyla kış aylarında uçak seferlerinde aksama yaşanmaması, uçakların rahat bir şekilde iniş kalkış yapması sağlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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