Yüksekova'da elektrik direkleri kalkıyor

Yüksekova'da elektrik direkleri kalkıyor
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Yüksekova'da elektrik direkleri kalkıyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan elektrik alt yapı çalışmaları kapsamında birçok cadde ve sokakta elektrik direkleri kaldırılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla şehir merkezi daha temiz bir görünüme kavuşacak.

Yüksekova'da birçok cadde ve sokakta elektrik direkleri kalkıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlatılan elektrik alt yapı çalışmaları kapsamında elektrik direkleri kaldırılırken çalışmaları VEDAŞ İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu yerinde incelendi.

Yüksekova'da Kültür Sanat Sokağı, Milli Egemenlik Caddesi, 23 Nisan Caddesi ve İpekyolu Caddesi'nde Efeler mevki üzerinde bulunan elektrik direkleri kaldırılıyor. Başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler elektik direklerini kaldırıp elektrik hatlarını yer altına çekiyor. VEDAŞ ekipleri tarafından kazı çalışmaların da toplamda 10 kilometre yola kablo döşenmesi olacak.

Çalışmaları VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu, Yüksekova İlçe Müdürü Nihat Taş ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç yerinde inceledi.

Alt yapı çalışmaları sonrası şehir merkezi kirli görünümünden uzaklaşması hedeflenirken çakışmaların yıl sonuna kadar bitirileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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