Yüksekova'da Bayram Namazı Sonrası Mezarlık Ziyareti

Yüksekova'da Bayram Namazı Sonrası Mezarlık Ziyareti
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Yüksekova'da Bayram Namazı Sonrası Mezarlık Ziyareti
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar, mezarlıklara akın ederek vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Yüksekova'da vatandaşlar bayram namazı sonrası mezarlıklara akın etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar, mezarlıklara akın etti.

İlçenin Orman, Akalın ve Esenyurt Mahallelerinde bulunan mezarlıklar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Bayram namazından sonra camilerden çıkan vatandaşlar, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Yakınlarının mezarları başında dua eden vatandaşlar, bayramlarda ilk işlerinin mezarlık ziyareti yapmak olduğunu aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Genel
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