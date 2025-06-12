Yolda Güreşen Ayılar Uçurumdan Düştü

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yolun ortasında güreşe tutuşan ayılar, kaydedilen görüntülerle korku dolu anlara sahne oldu. Ayılar, görüntü almaya çalışan vatandaşların fark etmesiyle yoldan kaçtı ancak bir uçurumdan aşağı yuvarlandılar.

Yolun ortasında güreşe tutuşan ayılar, uçurumdan yuvarlandı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yolun ortasında güreşe tutuşan ayılar, korku dolu anlara sahne oldu. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ayılar daha sonra yoldan aşağı yuvarlandı.

Bursa'da vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler, izleyenlerin içini ürpertti. Bursa'nın Gemlik ilçesi Haydariye Mahallesinde yola inen 2 ayı, yolun ortasında güreşe tutuştu. Kendilerinin görüntüsünün alındığın fark eden ayılar, yolun kenarına doğru kaçmaya başladı. Ancak gittikleri yer ise ormanlık alan değil, uçurum olduğunu söyleyen vatandaş, ayıların aşağı yuvarlandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - Genel
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