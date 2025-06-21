YKS Sınavında Emniyetin Hızlı Müdahalesi: Kimliğini Kaybeden Öğrenciler Kurtarıldı

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Afyonkarahisar'da YKS sınavına giren birçok aday, kimliğini unuttuğu için zor anlar yaşadı. Motosikletli polis ekipleri, adayları nüfus müdürlüğünden alarak sınav merkezlerine hızlı bir şekilde ulaştırarak büyük takdir topladı.

Afyonkarahisar'da YKS sınavına giren birçok adayın imdadına polis yetişti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bugün gerçekleştirilen YKS sınavında kimliğini unutan ya da kaybeden adayların imdadına polis ekipleri yetişti. Geçici kimlik belgesi çıkaran adayları motosikletle polis timleri nüfus müdürlüğü önünden alarak sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

Afyonkarahisar'da YKS sabahında motosikletli polis ekipleri, kimliğini unutan ya da sınav merkezini karıştıran adayları dakikalar içinde okullarına yetiştirerek büyük takdir topladı. Emniyet ekiplerinin zamanla yarışı, birçok öğrencinin geleceğine umut oldu. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Afyonkarahisar'da 97 farklı merkezde sorunsuz şekilde başladı. Yaklaşık 33 bin adayın katıldığı sınavda, sabahın erken saatlerinde okullar önünde yoğunluk yaşandı. Adaylar aileleriyle birlikte sınav merkezlerine akın etti.

Güvenlik önlemlerinin yanı sıra polis ekipleri, sınav sabahı birçok adayın imdadına da yetişti.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önünde görev yapan motosikletli polis timleri, kimliğini unutan ya da kaybeden adayları nüfus müdürlüğünden alıp sınav merkezlerine dakikalar içinde ulaştırdı. Ayrıca sınav merkezini karıştırarak yanlış okula gelen adaylar da polis ekiplerinin desteğiyle zamanında doğru okullara yönlendirildi.

Motosikletli ekiplerin zamanla yarıştığı sınav sabahında yaklaşık 20 aday, polisin hızlı ve özverili müdahalesi sayesinde sınava girebildi. Adaylar ve aileleri, emniyet birimlerinin bu duyarlı yaklaşımına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Genel
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