Yılın Modası: Şömineli Siyah Sobalar

Yılın Modası: Şömineli Siyah Sobalar
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Yılın Modası: Şömineli Siyah Sobalar
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Kayseri'de sobacılık yapan Mustafa Emre Karabaşoğlu, havaların soğumasıyla birlikte en çok tercih edilen soba modelinin önü şömineli siyah sobalar olduğunu belirtti. Yeni modellerin tercih edilme sebebinin yanarken seyredilmesi olduğunu vurguladı.

Yılın modası şömineli önü siyah sobalar

Sobacı Mustafa Emre Karabaşoğlu:

"Yeni modellerin tercih edilmesinin sebebi yandığında seyredilebilmesidir"

KAYSERİ - Kayseri'de sobacılık işi yapan Mustafa Emre Karabaşoğlu; sobada yılın modasının önü şömineli siyah renkli sobalar olduğunu söyledi.

Havaların soğumasıyla vatandaşların sobaya olan ilgisi arttı. Vatandaşlar havaların soğumasıyla kış hazırlıklarını tamamlarken, sobada en çok tercih edilen ise önü şömineli sobalar oldu. Yeni modellerin tercih edilmesinin en büyük sebebinin yanarken, seyredilebilmesi olduğunu aktaran sobacı Mustafa Emre Karabaşoğlu; "Havaların soğumasıyla sobaya olan talep gayet iyi. Daha çok fırınlı, önü şömineli yani hem yanarken, seyredilebilen hem de yemek pişirilebilen sobalar tercih ediliyor. Fiyat olarak şömineli sobalar 4-5 bin TL'den başlıyor. Diğer sobalarımızda 2 bin 500 TL'den başlıyor. Vatandaşlarımız ağırlıkta 4-5 bin TL'den başlayan şömineli sobaları tercih ediyor. Yeni modellerin daha çok tercih edilmesinin sebebi yandığında seyredilebilmesidir. İnsanların yanarken, ateşi görebilmeleri. Ekonomik olan sobalarımız bilindiği gibi önü camsız olan kovalı ya da tuğlalı modellerimiz. Diğer türdekilerde önü camlı olan genelde siyah renkli olan sobalarımız. Bu yılın modası siyah önü şömineli sobalarımız. Şu an için bunların satışları daha fazla" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Genel
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