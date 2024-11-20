Yenidoğan Çetesi Davası'nda Çete Yöneticisi ve Üyelerinin İfadeleri Çizimlere Yansıdı

Yenidoğan Çetesi davasında çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerin yüzlerindeki ifadeler çizimlere yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da Yenidoğan Çetesi'nde 47 sanıklı davanın görülmesine 3'üncü günde de devam edildi. Çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerinin duruşmadan kareleri çizimlere yansıdı.

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik 22'si tutuklu 47 sanık hakkında açılan davanın görülmesine 3'üncü günde devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada tutuklu sanıklar savunma yaptı. Duruşma salonunda çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerin yüz ifadeleri adliye ressamı Cengiz Karslıoğlu'nun çizimine yansıdı. Çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerin yüz ifadeleri çizimlerde yer buldu.