Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı İstanbul'da Açıldı

Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL - IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri fuarı bugün gerçekleştirilen açılışın ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı.

BİFAŞ ve IBIA Derneği işbirliği ile düzenlenen IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri fuarı sektöründe öncü 300'ün üzerinde firmanın katılımıyla kapılarını bugün düzenlenen törenin ardında kapılarını ziyaretçilerine açtı. En son teknoloji ve inovatif ürünlerin sergilendiği fuar da yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan IBIA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, "Bu 3. fuarımız. Ayın 25'in başlayıp 28'inde Cumartesi günü sonlanmış olacak. Her sene olduğu gibi bu sene bir tık daha fazla çalışma yaptık. Dünyada sektörün tüm fuarlarını eksiksiz dolaşarak bu fuarı tanıtmaya çalıştık. En son Brezilya'da dünya yatak sempozyumunda daha geniş çalıştık. Bunun neticesinde de mesela örnek vermek gerekirse Brezilya'dan 35'e yakın kişiden bir heyetimiz var. Rusya'dan Amerika'dan Hindistan'dan Polonya'dan Avrupa'nın farklı ülkelerinden var. İlk yıl 91 ülkeden ikinci yıl 97 ülkeden bu sene 100'den fazla ülkeden ziyaretçi beklentimiz var. Fuarın ilk saatlerinden itibaren hareket görüyorum. Burda yatak üreticisi yok. Yatak üreticilerine hammadde üreten firmalar var. Türkiye yatak imalatında 450 milyon dolar civarındaki satışlarında dünyada 14. sırada yer alıyor. Birinci sırada Amerika, Çin, Hindistan, Polonya, Brezilya gibi ülkeler yer alıyor" dedi.