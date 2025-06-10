Suriye Hava Yolları Uçağı İstanbul'a İndi
Suriye'deki iç savaşın sona ermesinin ardından, uluslararası uçuşlara yeniden açılan Suriye'de, bayrak taşıyıcı şirket Syrian Air (Suriye Hava Yolları) ilk seferini İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdi. Bu gelişme, Suriye’nin uluslararası hava trafiğine döndüğünün önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Yaşanan iç savaşın bitmesinin ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de, ülkenin bayrak taşıyıcısı Syrian Air (Suriye Hava Yolları) uçağı İstanbul Havalimanı'na geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ - Genel