Suriye Hava Yolları Uçağı İstanbul'a İndi

Suriye Hava Yolları Uçağı İstanbul'a İndi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki iç savaşın sona ermesinin ardından, uluslararası uçuşlara yeniden açılan Suriye'de, bayrak taşıyıcı şirket Syrian Air (Suriye Hava Yolları) ilk seferini İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdi. Bu gelişme, Suriye’nin uluslararası hava trafiğine döndüğünün önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yaşanan iç savaşın bitmesinin ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de, ülkenin bayrak taşıyıcısı Syrian Air (Suriye Hava Yolları) uçağı İstanbul Havalimanı'na geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ - Genel
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Rusya, Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi

Savaşın en büyük saldırılarından biri! Putin, Kiev'e bomba yağdırdı
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.